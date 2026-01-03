Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Sassuolo, Grosso: "Pareggio giusto"

03 Gen 2026 - 17:45
© Getty Images

© Getty Images

Intervenuto in conferenza stampa, Fabio Grosso ha commentato il pareggio casalingo contro il Parma. Queste le parole del tecnico del Sassuolo: "Noi abbiamo provato di più a vincerla nella prima frazione, abbiamo concesso il fianco sul gol. Abbiamo iniziato di nuovo bene, nel finale avevamo speso tanto e loro sono venuti su a crearci delle difficoltà, siamo stati bravi a capire i momenti e a portarci a casa questo pareggio che è il risultato più giusto. Volpato e Koné? Entrambi hanno avuto problemi in settimana, con Koné non ho voluto correre rischi e Volpato non siamo riusciti a recuperarlo". 

Ultimi video

00:45
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

05:24
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

02:01
Salvezza, c'è Genoa-Pisa

Salvezza, c'è Genoa-Pisa

01:17
Domani Lazio-Napoli

Domani Lazio-Napoli

03:02
Inter, la carica di Pio

Inter, la carica di Pio

02:00
Stasera Atalanta-Roma

Stasera Atalanta-Roma

02:15
Gasp, emozione ritorno

Gasp, emozione ritorno

02:21
Oggi Juventus-Lecce

Oggi Juventus-Lecce

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

01:15
DICH CUESTA PRE SASSUOLO PER SITO 2/1 DICH

"Cuesta: "Dobbiamo dare continuità"

01:56
DICH GASPERINI PRE ATALANTA PER SITO 2/1 DICH

Gasperini e l'emozione del ritorno: "Vi racconto la mia Bergamo"

00:45
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:13
Juventus, Spalletti: "David cecchino incredibile, dispiace che non sia tranquillo"
18:00
Gilardino: "Pisa resiliente, contro Genoa pari giusto"
17:48
'Livornina d'oro' a Igor Protti: bagno di folla, cori e striscioni per l'ex capitano amaranto
17:45
Sassuolo, Grosso: "Pareggio giusto"
17:28
Parma, Cuesta: "Partita equilibrata, ora pensiamo all'Inter"