Sassuolo, Grosso: "Pareggio giusto"

Intervenuto in conferenza stampa, Fabio Grosso ha commentato il pareggio casalingo contro il Parma. Queste le parole del tecnico del Sassuolo: "Noi abbiamo provato di più a vincerla nella prima frazione, abbiamo concesso il fianco sul gol. Abbiamo iniziato di nuovo bene, nel finale avevamo speso tanto e loro sono venuti su a crearci delle difficoltà, siamo stati bravi a capire i momenti e a portarci a casa questo pareggio che è il risultato più giusto. Volpato e Koné? Entrambi hanno avuto problemi in settimana, con Koné non ho voluto correre rischi e Volpato non siamo riusciti a recuperarlo".