Sassuolo, Grosso: "A giorni capirò la cosa giusta da fare. Stagione di alto livello"

La sconfitta nell'ultima gara (terza di fila) contro il Parma non cambia il bilancio per il Sassuolo di Fabio Grosso: "In 33 giornate abbiamo raccolto 49 punti, segno di un percorso incredibile. Anche in questa gara avremmo potuto fare alcune cose meglio, ma senza energia fai fatica", ha detto Grosso in conferenza stampa.
L'allenatore potrebbe cambiare club in estate dopo il positivo ciclo in neroverde: "A giorni ci incontreremo e capiremo la cosa giusta da fare, con grande serenità. Questi due anni li dedico a mio papà: ne ha vissuto solo una parte, ma mi piace pensare che ci abbia accompagnato".