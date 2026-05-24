Sassuolo, Grosso: "A giorni capirò la cosa giusta da fare. Stagione di alto livello"

La sconfitta nell'ultima gara (terza di fila) contro il Parma non cambia il bilancio per il Sassuolo di Fabio Grosso: "In 33 giornate abbiamo raccolto 49 punti, segno di un percorso incredibile. Anche in questa gara avremmo potuto fare alcune cose meglio, ma senza energia fai fatica", ha detto Grosso in conferenza stampa.