Sassuolo, buone notizie per Grosso: Berardi a disposizione contro il Lecce

Arrivano buone notizie per il Sassuolo in vista della trasferta di sabato contro il Lecce. Domenico Berardi, che aveva saltato la partita contro il Verona per un fastidio al ginocchio, sembra essere completamente recuperato e si allena in gruppo già da diversi giorni. Come riportato dalla Gazzetta, l'attaccante neroverde si candida a una maglia da titolare. Restano da valutare le condizioni degli otto nazionali che faranno rientro nelle prossime ore. Ancora indisponibili Pieragnolo e Paz.