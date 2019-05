Sarri come Vialli e Di Matteo: al Chelsea è il terzo trofeo "Made in Italy"

29/05/2019

Da Gianluca Vialli a Maurizio Sarri, passando da Roberto Di Matteo. A Baku il Chelsea incassa la terza coppa europea con un tecnico italiano in panchina. Un singolare trend azzurro, avviato nel 1998 da Vialli nei panni di allenatore-giocatore in Coppa delle Coppe, proseguito poi nel 2012 da Di Matteo in una storica e clamorosa Champions dopo essere salito in corsa e concluso proprio da Sarri nel 2019, l'unico dei tre ad aver iniziato e finito la stagione alla guida del club.