La Juventus ha proseguito stamattina l'avvicinamento al debutto in campionato che avverrà sabato 24 alle 18 allo Stadio Tardini di Parma. Dopo il riscaldamento il gruppo ha proseguito il lavoro tecnico-tattico con tanto di partitella ed esercizi su palle inattive. A vincere la sfida in famiglia del mattino è stata la squadra formata da De Sciglio, Demiral, Emre Can, Khedira, Matuidi, Pjanic, Cuadrado, Douglas Costa, Higuain e Mandzukic come lo stesso Costa ha svelato con una foto sul proprio profilo Twitter. Intanto l'allenatore Maurizio Sarri continua in hotel alla Continassa a curare la polmonite che lo ha messo ko.