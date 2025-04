San Siro: Sala, 'con Trotta c'era dialogo ma poi è sparito'

Se il promoter Claudio Trotta "avesse voluto fare un'offerta, una manifestazione di interesse vera" per San Siro "lui e gli altri interessati si sarebbero fatti sentire, in realtà sono scomparsi". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ribatte al promoter di concerti Claudio Trotta, che in una lettera ha lamentato i tempi ristretti per partecipare al bando pubblico per l'acquisto di San Siro. "Io replico raccontando la nostra versione dei fatti e rimandando a quello che è successo precedentemente - ha detto Sala a margine della presentazione della riqualificazione di piazza Cordusio -, perché non è che questa storia di San Siro nasce ieri. Il direttore generale ha incontrato Trotta un paio di volte e ha consegnato una serie di informazioni relative a San Siro e non è successo nulla, sono scomparsi. Col senno di poi siamo tutti campioni, ma questo è agli atti". "Noi abbiamo incontrato Trotta, lui parla evidentemente a nome di qualcun altro che potrebbe essere investitore - ha concluso -, ma il dialogo risale ancora due anni fa e non è successo niente, questa è la verità".