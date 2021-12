San Siro, Inzaghi e l'exciting Lautaro, Klopp è certo: "Con l'Inter sarà dura"

Per l'Inter è stato il sorteggio più duro che potesse esserci. Per il Liverpool non certo il migliore tra quelli possibili. Sicuramente, però, una partita "degna di un ottavo di finale di Champions League". Ne è convinto Jurgen Klopp che dopo essere stato a San Siro per la prima volta in vita sua settimana scorsa in occasione del match contro il Milan si prepara adesso a tornarci a febbraio: "Ho aspettato 54 anni prima di giocarci e ora mi capita due volte in tre mesi" ha dichiarato subito dopo il sorteggio il tecnico dei Reds. "Bene, bene! Di certo è un accoppiamento molto duro, l'Inter è campione d'Italia in carica, una buonissima squadra in un buon momento. Ora vedremo che arriveremo a febbraio".