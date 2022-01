San Siro costretto agli straordinari: 6 partite nei prossimi 11 giorni

tour de force

I tanti impegni di Inter e Milan metteranno a dura prova il terreno di gioco

E' un mese di gennaio denso di impegni per Inter e Milan e così lo stadio di San Siro è costretto agli straordinari. Sono ben otto le partite che si giocheranno a gennaio al Meazza nel giro di 17 giorni, di cui sei nei prossimi 11 a partire dalla Supercoppa italiana Inter-Juve. Una circostanza che metterà a dura prova il terreno di gioco, già criticato dai due club nel mese di dicembre. Getty Images

Le prime critiche al manto erboso erano state mosse da Lautaro Martinez l'1 dicembre dopo la vittoria con lo Spezia. "Facciamo fatica a fare il nostro gioco su questo campo, speriamo di trovarlo meglio perché stiamo lottando per cose importanti e il campo deve essere all’altezza - le parole del Toro -. Non è buono presentare un campo così".

Critiche condivise qualche giorno dopo da Stefano Pioli nel post-partita de match con il Liverpool che ha sancito l'eliminazione dall'Europa del Milan: "Credetemi, il campo di San Siro in questo momento non è un terreno adatto. Ho parlato anche con Klopp e mi ha detto ‘Cacchio, Anfield è un'altra cosa'. Ci credo che è un'altra cosa. Poi abbiamo perso e il campo era così per entrambe la squadre, ma il terreno non è buono".

LE OTTO GARE DEL MESE DI GENNAIO

Milan-Roma (6 gennaio)

Inter-Lazio (9 gennaio)

Inter-Juventus (12 gennaio)

Milan-Genoa (13 gennaio)

Milan-Spezia (17 gennaio)

Inter-Empoli (19 gennaio)

Inter-Venezia (22 gennaio)

Milan-Juventus (23 gennaio)