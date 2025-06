San Siro, il comitato "Sì Meazza" mette i bastoni tra le ruote a Milan e Inter: ricorso al Tar per bloccare la vendita

Non c’è pace per Inter e Milan sul fronte San Siro. Il comitato “Sì Meazza” di Luigi Corbani insieme ai promotori del referendum e una rete di comitati e realtà milanesi, hanno infatti presentato un nuovo ricorso al Tar della Lombardia per tentare di bloccare la vendita dello stadio di proprietà del Comune di Milano. Alla base del ricorso ci sarebbe la nullità di uno dei vincoli per attuare la vendita, ovvero quello inerente alla possibilità di acquisire le parti del Meazza che non hanno ancora compiuto 70 anni.