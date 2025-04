San Siro, assessore Milano: "Su bonifiche ci sarà trattativa"

I costi delle bonifiche per il progetto del nuovo stadio "non sono stati neanche quantificati quindi bisogna capire di cosa parliamo. C'è una legge regionale e una legge stadi che prevede anche la possibilità che possano essere scomputati. Certamente si aprirà una negoziazione anche su questo punto". Lo ha spiegato l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi rispondendo a chi gli ha chiesto, a margine della commissione sullo stadio, chi pagherà i costi delle bonifiche del progetto. Parlando del documento presentato da Inter e Milano ha poi spiegato che "in buona parte corrisponde a quelle che erano state le determinazioni sia del Consiglio comunale nel 2023, sia della successiva delibera di giunta - ha concluso -. La prima impressione è che da un punto di vista della proposta è che molte cose chieste sono state proposte dalle squadre. Dopodiché, è necessario un approfondimento, domani si apre la conferenza dei servizi che entrerà nell'istruttoria e nelle analisi del documento".