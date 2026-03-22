Sampdoria, striscione in gradinata Sud contro la società

Dopo pochi minuti dall'inizio del match tra Sampdoria e Avellino nella gradinata Sud dello stadio Luigi Ferraris di Genova è stato esposto dai tifosi uno striscione che ripercorre i numeri della squadra sotto la presidenza di Manfredi e la proprietà dell'imprenditore di Singapore Tey. "In tre stagioni: 40 sconfitte, 62 giocatori, 7 allenatori e 4 direttori - è scritto -. Società, ora tocca a voi portare via i c..." con la firma dei gruppi della Sud. Un'altra presa di posizione chiara dei tifosi nei confronti dei vertici della società che era stata espressa con cori e insulti anche ieri da parte di oltre duecento tifosi blucerchiati durante la contestazione alla squadra al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco.