Sampdoria, l'ad Fiorella: "Contestazione? No, i tifosi volevano chiarimenti"

"Non è stata una contestazione. Se avete seguito bene. I tifosi si sono presentati e io ho dovuto dare loro delle spiegazioni. Si sono presentati perché avevano delle domande da sottoporre alla dirigenza. Non ci siamo sottratti ma ho parlato con i nostri tifosi e ci siamo chiariti". Raffaele Fiorella, amministratore delegato della Sampdoria, commenta così la contestazione avvenuta ieri sera da parte di alcune decine di tifosi blucerchiati che con cori e striscioni sono intervenuto durante un brindisi del club con alcuni sponsor al Salone Nautico. "Avevano delle domande che volevano sottoporci-ha proseguito Fiorella-. Sono state sviscerate e tutti siamo ritornati tranquillamente a casa, quindi non è stato un problema, ma un'interlocuzione e un momento di chiarimento, tra la squadra, la società e i nostri tifosi. Purtroppo come ben sapete, i risultati non stanno arrivando ma stiamo facendo tutto il possibile per poter traguardare i risultati e soprattutto mantenere la tranquillità. Devo dire che i nostri tifosi sono stati sempre bravi e onesti e hanno supportato anche nei momenti più difficili la nostra la nostra squadra e ieri ho chiesto ancora una volta questo".