'If you can dream it, you can do it': questa la scritta sopra la foto di Gianluca Vialli e i due magnati Jamie Dinan e Alex Knaster: uno scatto ripreso in occasione della cena dell'altra sera a Boccadasse. Lo striscione è stato appeso questa mattina davanti alla sede della Sampdoria a Corte Lambruschini dove era programmato il cda della società al quale ha preso parte anche il numero uno blucerchiato Massimo Ferrero. E mentre i tifosi attendono le ultime sulla società, lunedì a Genova arriverà l'esterno argentino dello Zenit San Pietroburgo Emiliano Rigoni, preso in prestito con riscatto obbligatorio alla 15 presenza per 9,5 milioni di euro.