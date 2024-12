Aria pesante in casa Sampdoria. Dopo il deludente pareggio di ieri con il Catanzaro in casa, i tifosi blucerchiati hanno contestato la squadra allenata da Andrea Sottil: cori pesanti con la squadra costretta a lasciare Marassi solo dopo due ore e mezza la fine del match come scritto dal Secolo XIX. I supporters organizzati infatti, hanno occupato l'uscita carrabile impedendo l'uscita del pullman.