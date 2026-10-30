Sampdoria, D'Angelo: "Con l'Entella lo stadio deve spingerci"

"Tutti gli appuntamenti sono determinanti, compreso quello con l'Entella ma sappiamo benissimo che la strada per la fine della stagione è ancora molto lunga". Palla al centro e Luca D'Angelo indica la strada giusta alla sua Samp verso il derby ligure con la Virtus Entella. Il mister si trova a gestire una vera e propria emergenza con diversi giocatori che sono in infermeria per problemi fisici: "Le criticità sono evidenti: contiamo pochi elementi a disposizione e abbiamo avuto pochissimo margine per preparare il match. Nonostante ciò, ho visto buone risposte nelle ultime uscite e rimango fiducioso. Valuteremo solo dopo la rifinitura le condizioni di Ravanelli e Di Pardo". E sulla protesta della tifoseria, D'Angelo non si nasconde: "Comprendo la delusione della piazza legate ai risultati negativi. Chi scende sul terreno di gioco ha l'obbligo di metterci ogni energia. Marassi rappresenta un fattore determinante per noi: chi indossa questa maglia deve saper sopportare tali pressioni, altrimenti valuteremo altre soluzioni quando riaprirà il mercato". Sull'avversario e sulle prospettive di recupero degli infortunati, il tecnico conclude: "L'Entella è una formazione ostica che può fare male nelle ripartenze. Per domani speriamo di riaggregare Ferrari, mentre per rivedere Esposito e Insigne occorrerà attendere la gara con la Carrarese, puntando al rientro degli altri infortunati dopo la pausa. Domani farò il mio debutto casalingo su una panchina per me speciale - ha concluso -: non cerchiamo alibi, dobbiamo far ardere il fuoco con la legna che abbiamo a disposizione".