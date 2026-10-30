Moreira: "Morirei per il Milan, soprattutto in partite come derby"

"Milan-Inter è uno dei più grandi derby d'Europa, per cui ovviamente siamo carichi. Se potessi giocare… io morirei per la mia squadra, soprattutto in partite come questa, non vedo l'ora": è la carica di Diego Moreira centrocampista del Milan ai microfoni di Dazn. Il calciatore belga racconta il suo ambientamento nella squadra rossonera: "Ho una personalità forte, diversa dagli altri, tutto il gruppo mi ha accolto benissimo. Capiscono come sono, non mi giudicano, quindi mi sto trovando molto bene. Cosa manca per far tornare grande il Milan? Dobbiamo vincere le partite, tutto qui. Abbiamo giocatori di qualità, una grande squadra, un grande gruppo, un grande spirito. Dobbiamo mantenere il gruppo unito, restare forti e cercare di vincere le partite, perché il calcio è questo e questo è ciò che rappresenta il Milan".