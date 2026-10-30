Inter, Diouf: "Derby? Non ne ho ancora vinto uno, quindi voglio vincere"

"Non ho ancora vinto un derby. La cosa più importante è proprio la vittoria. È una partita che rappresenta qualcosa di molto forte per i nostri tifosi. È importante per loro e noi ci teniamo a fare le cose per bene": lo promette Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, in un'intervista a Dazn. "Giocare a San Siro è incredibile, davvero incredibile. È vero che le prime partite richiedono un po' di tempo per abituarsi. Lo stadio è enorme. Ogni volta che ho la possibilità di scendere in campo - racconta Diouf -, cerco di dare il massimo, perché è un sogno, un sogno che avevo fin da bambino: trovarmi in questa posizione".