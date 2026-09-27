Sampdoria: addio a 'Batman' Battara, storico portiere che allenò Pagliuca

È morto Pietro "Piero" Battara, storico portiere della Sampdoria e allenatore di Gianluca Pagliuca. Batman Battara, come soprannominato dai tifosi blucerchiati, sì è spento a 90 anni. I funerali si terranno martedì nella chiesa di San Pietro a Genova Quinto, alle 10. La sua figurina era tra le introvabili per i collezionisti degli album Panini. Nato a Torino nel 1936 e approdato alla Sampdoria nel 1961 dal Vicenza fino al 1972 quando fu ceduto al Bologna. "L'ardente scudo cucito sopra il cuore e una divisa capace di fare epoca. La maglia nera - si legge sul sito della squadra - il colletto e i polsini blu: in porta, manco a dirlo, gioca Battara. Da Batman a pionere dei preparatori per portieri, passando per tuffi, uscite e consigli, prese basse e prese alte. Questo - e non solo - è stato Pietro Piero Battara per l'Unione Calcio Sampdoria. 243 presenze che lo hanno reso un autentico mito blucerchiato. Un mito che se n'è andato oggi ma che resterà per sempre nella storia del nostro club".