Samp, Manfredi: "Ai tifosi chiediamo scusa, gli errori commessi sono un insegnamento"

Sugli errori commessi: "Questo è per me un insegnamento di vita che mi porterò sicuramente nei prossimi anni, credo che lo sia per tutta la società: lo sport è così magico che in questi momenti si fanno passi avanti, come uomini e gruppo, e quindi è un punto di partenza per il prossimo anno. Abbiamo commesso tantissimi errori, partendo dal sottoscritto, troppa volontà di cambiare, siamo partiti e ci siamo sentiti subito, ma per fortuna siamo riusciti a correggere il tiro con questo grande gruppo".