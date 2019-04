SAMP, GIAMPAOLO: "IL DERBY? CERTE COSA NON MI SONO PIACIUTE"

19/04/2019

Il successo contro il Genoa non ha soddisfatto Marco Giampaolo, tecnico della Samp, molto critico nei confronti della sua squadra: "Il derby offusca le idee, annebbia le idee. I numeri non mi sono piaciuti: poco possesso e baricentro troppo basso. Ma un derby ha anche tante tensione. La squadra non si valuta sui risultati ma sulla capacità di fare partite mature".