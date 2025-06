Samp, Evani: "Contento di aver dato il mio contributo per questa impresa"

Al termine del playout di Serie B vinto contro la Salernitana, Chicco Evani ha festeggiato così la permanenza in Serie B della Sampdoria: "La mia testa e il mio cuore era quello di riuscire a dare un contributo per arrivare alla salvezza, c'erano sei partite. Sono venuto con tanta voglia. Anche se la situazione era molto complicata, molto difficile. Abbiamo incontrato Cremonese, Juve Stabia e Catanzaro che hanno fatto i play off, due scontri diretti con Carrarese e Salernitana. Per quel che mi riguarda, io ci metto anima e cuore. Per il resto non spendo energie. Sono valutazioni che spettano ad altri. Sono contento di aver dato il mio contributo per questa impresa".