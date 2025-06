Inter, Sucic: "Io nuovo Brozovic? Voglio essere la versione migliore di me stesso"

Sul possibile paragone con Brozovic, Modric o Kovacic, risponde così: "Non mi piace parlare di me stesso o paragonarmi a qualcuno, perché poi la gente magari pensa: 'Questo si crede Messi…'. Io non sono fatto così. Quando dicono che sono il nuovo Brozo, rispondo che voglio solo essere me stesso. La miglior versione di me stesso. Posso giocare come numero 6 o numero 8, mezzala come dite in Italia, ma posso anche stare nella posizione più centrale. Cerco di essere un giocatore moderno e duttile e per l’Inter faccio tutto ciò che serve, anche perché mi trovo dentro al miglior centrocampo del mondo. Da qualunque lato ti giri, c’è qualità".