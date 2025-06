Il Parma ha deciso di puntare su Carlos Cuesta in vista della prossima stagione. Una scelta azzardata vista la giovane età, tuttavia l'allenatore spagnolo ha ottenuto il sostegno di un fuoriclasse come Gianluigi Buffon che lo ha elogiato in un'intervista a La Gazzetta di Parma: "Cuesta sarebbe un azzardo solo se dietro non ci fosse l’idea di una persona capace come lui. Ora ci vorrebbero due anni di assestamento".