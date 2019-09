Secondo Il Secolo XIX ieri Eusebio Di Francesco è arrivato in ritardo all'allenamento, scatenando anche qualche voce di dimissioni. In realtà il ritardo sarebbe dovuto a un vertice mattutino con Ferrero, Osti e l'osservatore Pecini: il tecnico avrebbe ribadito l'insoddisfazione per come si è concluso il mercato.