Si definisce soltanto nel secondo dei due tempi da mezzora il risultato del primo test di giornata tra la Sampdoria e il Real Vicenza. Al campo sportivo di Temù la squadra blucerchiata denominata A batte per 3-0 i biancorossi, formazione di svincolati infarcita di argentini e greci. Di Francesco continua a sperimentare: Sala torna terzino destro mentre Jankto viene arretrato sul versante opposto. In mezzo Ekdal si prende le chiavi della mediana con Ramírez schierato nel tridente capitanato da Quagliarella e completato da Caprari. Proprio il capitano ci mette 120 secondi per andare in gol: peccato che l'arbitro annulli per fuorigioco.Le fatiche delle prime settimane di lavoro si fanno sentire e soltanto da fermo con Caprari e Ramírez a mettere apprensione al portiere avversario Martinez: la prima frazione si chiude a reti inviolate. Al 7' del secondo tempo Caprari spreca una buona occasione per passare. Ma il vantaggio è soltanto rimandato perchè al 16' lo stesso Caprari imbecca Ramírez che con il mancino infila l'1-0. Il Doria si sblocca e raddoppia: lo fa in bello stile con Praet che prende la fascia di Quagliarella (dentro Bahlouli) e spara un destro di prima intenzione che non lascia scampo al neoentrato Protopapas. Capezzi fa rifiatare Linetty (colpito al volto) e i blucerchiati triplicano dal dischetto. Bahlouli si conquista il rigore, Ramírez lo trasforma allo scadere. Tris della Samp.