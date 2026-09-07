Milano, il Consiglio comunale ricorda Baresi

Il Consiglio comunale di Milano nella prima seduta dopo la pausa estiva ha voluto ricordare con un minuto di silenzio due figure importanti per la città che sono scomparse a fine luglio, Franco Baresi e don Antonio Mazzi. Per loro è stato osservato un minuto di silenzio. Sono state "due personalità che hanno rappresentato molto per Milano e per l'Italia - ha spiegato la presidente dell'aula Elena Buscemi -. Don Mazzi è stato un sacerdote che ha speso la sua vita e la sua missione per le ragazze e i ragazzi in difficoltà. La sua figura e la sua opera hanno dato speranza e continuano a dare speranza e possibilità a chi vuole riscattarsi da condizioni di disagio sociale e di salute". Franco Baresi, "campione indiscusso, rimarrà nella storia dello sport milanese e italiano non solo come una icona calcistica ma anche come un grande esempio di valori sportivi e umani - ha concluso -. La città li ha ricordati in occasione della loro scomparsa e saprà farlo ancora nei tempi e nelle modalità più consoni. Oggi vogliamo però ribadire alle famiglie, agli amici, a tutte e tutti i cittadini che li ricordano con affetto, la vicinanza del Consiglio comunale di Milano".