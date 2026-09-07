Milano, il Consiglio comunale ricorda Baresi

07 Set 2026 - 17:55
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Il Consiglio comunale di Milano nella prima seduta dopo la pausa estiva ha voluto ricordare con un minuto di silenzio due figure importanti per la città che sono scomparse a fine luglio, Franco Baresi e don Antonio Mazzi. Per loro è stato osservato un minuto di silenzio. Sono state "due personalità che hanno rappresentato molto per Milano e per l'Italia - ha spiegato la presidente dell'aula Elena Buscemi -. Don Mazzi è stato un sacerdote che ha speso la sua vita e la sua missione per le ragazze e i ragazzi in difficoltà. La sua figura e la sua opera hanno dato speranza e continuano a dare speranza e possibilità a chi vuole riscattarsi da condizioni di disagio sociale e di salute". Franco Baresi, "campione indiscusso, rimarrà nella storia dello sport milanese e italiano non solo come una icona calcistica ma anche come un grande esempio di valori sportivi e umani - ha concluso -. La città li ha ricordati in occasione della loro scomparsa e saprà farlo ancora nei tempi e nelle modalità più consoni. Oggi vogliamo però ribadire alle famiglie, agli amici, a tutte e tutti i cittadini che li ricordano con affetto, la vicinanza del Consiglio comunale di Milano".

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