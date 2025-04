Salis: "Retrocessione Samp significherebbe perdite posti lavoro"

La candidata a Sindaca di Genova per il centrosinistra, già vicepresidente del Coni ed atleta olimpica, non ha mai nascosto la sua passione per la Sampdoria ed intervenendo alla presentazione dei nove candidati al ruolo di presidente dei Municipi per la coalizione progressista ha commentato il momento delicatissimo del club blucerchiato che rischia la retrocessione in serie C. "È un momento molto difficile, c'è poco da da commentare. Diciamo che più che altro da donna che è candidata a diventare sindaca nella città credo che la difficoltà delle due squadre di Genova, che in questo momento riguardano la Sampdoria, sono difficoltà che impattano direttamente sull'economia della città. Anche questo è un tema che bisogna tenere in considerazione". "Io ho scritto per anni una rubrica sul Secolo XIX che si chiama 'calcio martello' sulla Sampdoria e mi ricordo che all'epoca c'era il Genoa in un momento di difficoltà e avevo detto proprio questo: non c'è da augurarsi che una squadra genovese retroceda perché vuol dire che ogni retrocessione corrisponde a perdita di posti di lavoro e di famiglie che faranno fatica arrivare a fine mese-ha poi aggiunto-. Questo va molto al di là del tifo che chiaramente ti vuole vedere vittorioso in quello che può essere un derby che al momento purtroppo per la Sampdoria non ci può essere, ma fa parte della responsabilità civile di una persona che vuole guidare una città".