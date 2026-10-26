Salerno, il sindaco: "Stadio Arechi sarà pronto per Euro 2032"

"È cominciato nel pieno l'intervento di demolizione delle strutture dell'Arechi e di ricostruzione dello stadio. Siamo partiti nel 2022, abbiamo fatto la gara, la progettazione, quindi siamo pronti. Ma la cosa straordinaria è che partiamo con due stadi". Lo ha dichiarato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, facendo il punto sui lavori di riqualificazione dello stadio Arechi e del campo Volpe, che ospiterà le partite della Salernitana durante i lavori al principale impianto sportivo cittadino, tra i candidati per ospitare gli Europei 2032. "Abbiamo già demolito tutto il campo Volpe, questo significa che dalla prossima primavera le attività agonistiche si possono spostare al Volpe. Avremo lì un campo da 15mila posti e l'Arechi diventerà un cantiere unico, quindi si potrà davvero correre e arrivare in tempo sicuramente per gli Europei del 2032. È veramente un lavoro straordinario. Adesso dobbiamo semplicemente correre e rispettare il programma".