Pennant, ex Liverpool e Arsenal, morso a una gamba da una cane: 50 punti di sutura

26 Ott 2026 - 12:22
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L'ex centrocampista di Liverpool e Arsenal Jermaine Pennant è stato aggredito da un pastore tedesco e salvato dal suo cane. Pennant, 43 anni, stava portando a spasso i suoi due cani in un parco del nord di Londra la scorsa settimana quando un pastore tedesco gli ha morso la gamba e non voleva lasciare la presa. A sua difesa è intervenuto il suo cane, un Akita, che si è avventato contro il pastore tedesco ed è riuscito ad allontanarlo. L'incidente gli è costato 50 punti di sutura. "Ho cercato di proteggere King ma il cane mi ha morso la gamba. Sono finito a terra con l'animale aggrappato a me, senza alcuna intenzione di lasciarmi andare. King è intervenuto rendendosi conto di cosa stava succedendo: ha affrontato l'altro cane e ha evitato il peggio. King è rimasto illeso, tranne un piccolo morso alla zampa, ma era coperto di sangue che non era mio. In quel momento ho dimenticato il dolore lancinante che ho provato e il cuore mi è sprofondato, ma fortunatamente non era sangue di King", ha dichiarato sul suo account Instagram l'ex calciatore di 43 anni, che si ritirato nel 2018.

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