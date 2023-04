Scudetto Napoli rimandato, festa grande a Salerno

Esplode la festa... a Salerno. Dopo il pari del Maradona che ha rimandato la festa scudetto del Napoli, migliaia di persone sono scese in piazza per festeggiare lo sgarbo fatto ai cugini. Al termine della partita caroselli, fuochi d'artificio e cori nel centro storico della città, dove sono stati fatti esplodere anche fuochi d'artificio. Stamane i tifosi salernitani, cui era vietata la trasferta al Maradona, avevano accompagnato in corteo il bus della squadra in partenza per Napoli. Al termine del match in migliaia hanno atteso la squadra di ritorno allo stadio Arechi. "È stata la mano di Dia" è stato lo sfottò più in voga per le strade della città, dove dalle automobili in corteo sventolavano moltissime bandiere.