Salernitana, se sarà Serie B Lotito non tornerà

LO SCENARIO

Futuro incerto per il club campano, che rischia l’esclusione dalla Serie A

Cosa sarà della Salernitana? Il club campano, per la cui cessione non ci sono offerte accettabili ma che dovrebbe trovare un acquirente entro il 31 dicembre per evitare l'esclusione dalla Serie A, sta vivendo un momento molto difficile visto che da alcuni giorni è scaduto il limite imposto dal trust per la presentazione delle offerte per l’acquisto. Al momento la Salernitana rischia di non poter proseguire il campionato: giovedì la Lega di Serie A ha chiesto all’unanimità al Consiglio Figc che il trust possa proseguire la gestione in modo da consentire alla squadra di terminare la stagione sportiva, ma il futuro resta incerto perché l’ultima parola spetta al Consiglio Federale del prossimo 21 dicembre. Getty Images

Tra tante incertezze, una certezza però c’è: se a gennaio o a fine stagione la Salernitana dovesse retrocedere, sul campo o per altri motivi, il club non potrà tornare nelle mani di Claudio Lotito (anche se formalmente dal 1° gennaio la società tornerà nella disponibilità del presidente della Lazio).

Cosa succede in classifica in caso di esclusione della Salernitana?

Fino al 2019, in caso di ritiro o esclusione nel girone di ritorno, venivano considerati validi i punti ottenuti nel girone d'andata. Dal 2019, invece, non c'è più questa distinzione: in caso di esclusione, si annullerebbero tutti i punti fatti dalle altre squadre contro quella oggi guidata da Colantuono. Nel calendario, dunque, ci sarebbe ogni settimana un riposo 'obbligato' per una squadra di A.

