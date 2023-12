Rivoluzione Salernitana: il ds De Sanctis lascia dopo un anno e mezzo

La rivoluzione alla Salernitana parte dalla dirigenza. Dopo l'annuncio del ritorno di Walter Sabatini come nuovo direttore generale del club, la società ha deciso di separarsi da Morgan De Sanctis fino ad oggi direttore sportivo dei granata. Per l'ex portiere di Napoli e Roma l'avventura nel club campano è durata un anno e mezzo e al suo attivo ha una salvezza tranquilla nella stagione 2022/23. Nonostante un anno e mezzo di contratto ancora in essere, De Sanctis ha rinunciato agli stipendi previsti dall'accordo. In attesa dell'ufficialità, con lui anche il suo staff lascia la Salernitana.