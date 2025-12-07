Logo SportMediaset

Calcio

Salah rompe col Liverpool e Slot: "Come sotto un autobus"

07 Dic 2025 - 09:30

Aria di divorzio tra Moahammed Salah e il Liverpool: l'attaccante egiziano, capocannoniere della Premier League quattro volte e ora finito in panchina per tre partite di fila. "Mi hanno gettato sotto il bus...", ha tuonato l'attaccante egiziano dopo il pareggio dei Reds a Leeds (3-3). "Non posso credere di stare in panchina per 90 minuti: e' la terza volta di fila, mon mi e' mai capitato in carriera - ha detto Salah ai media inglesi, convinti che l'attaccante chieda la cessione a gennaio - Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club nel corso degli anni, soprattutto la scorsa stagione. Ora sono seduto in panchina e non so perché. Credo sia molto chiaro che qualcuno vuole scaricarmi addosso tutta la colpa" dell'inizio di stagione fallimentare. "Fosse successo a qualsiasi altro giocatore, il club lo avrebbe difeso: mi sembra invece che abbiano detto 'gettatelo anche sotto il bus, diamo a lui le colpe...Ma io non merito questo, perche' quel che ho e quel che sono me lo sono guadagnato in campo". "Ho sempre detto di avere un buon rapporto con Slot, ma ora semplicemente non c'e' alcun rapporto - ha concluso Salah - Ho detto a mia madre di venire a vedere la prossima partita in casa col Brighton: voglio salutare i tifosi, saro' sempre sostenitore del Liverpool. Poi vado in Coppa d'Africa, e vediamo cosa succede".

Cremonese-Lecce, le formazioni ufficiali
Juventus, la lista dei convocati per il Napoli
Convocati Lazio, contro Bologna torna a disposizione Cataldi
Champions League: il tedesco Zwayer arbitra Inter-Liverpool, lo spagnolo Hernandez per l'Atalanta
Napoli-Juve, stadio Maradona stregato per i bianconeri: 6 sconfitte consecutive