Momo Salah critica duramente il Var. "Non mi piace, l'ho sempre detto, mi piace il calcio così com’è - ha detto l'attaccante del Liverpool ai microfoni della CNN - . È giusto, ogni tanto, proteggere i calciatori da giocate pericolose, ma io accetto il calcio con gli errori degli arbitri e con gli errori dei giocatori. È così che il calcio diventa più eccitante e le persone si appassionano. E' troppo 'giusta'. L’anno scorso mi è stato dato un rigore in finale di Champions League e devo dire che mi ha aiutato moltissimo. È tutto troppo corretto, a me piacciono gli errori".