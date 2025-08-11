Barça, a rischio l'iscrizione dei nuovi acquisti

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha dichiarato in un’intervista a TV3 di non poter assicurare l’immediata registrazione in Liga dei tre nuovi acquisti (Joan García, Marcus Rashford e Roony Bardghji) né dei due calciatori recentemente rinnovati, Wojciech Szczesny e Gerard Martín. La scadenza più vicina è sabato, quando i blaugrana debutteranno a Maiorca, ma il club ha comunque tempo fino al 31 agosto per completare le iscrizioni. Laporta ha espresso fiducia soprattutto sull’ingaggio del portiere Joan García, che potrà essere registrato non appena LaLiga approverà il certificato medico che attesta la lunga indisponibilità di Marc-André ter Stegen. “Con il referto su Marc credo che potremo registrare Joan; per gli altri stiamo lavorando e mi aspetto buone notizie. Se non sarà prima dell’inizio della Liga, ci sarà comunque tempo”.