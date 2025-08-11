Logo SportMediaset
Calcio

Coppa Italia, Bentegodi inagibile: Hellas-Audace a Cerignola

11 Ago 2025 - 23:06

Cambio di programma per i 32esimi di Coppa Italia. La sfida tra Hellas e Audace Cerignola si sarebbe dovuta disputare al Bentegodi ma lo stadio di casa del Verona è attualmente inagibile a causa di una serie di lavori di ristrutturazione. Per la prima volta nella sua storia dunque l’Audace Cerignola non solo affronterà una club di Serie A in una gara ufficiale, ma lo farà sul proprio terreno. La partita, in programma lunedì 18 agosto, verrà quindi giocata al Domenico Monterisi di Cerignola.

23:06
Coppa Italia, Bentegodi inagibile: Hellas-Audace a Cerignola
22:12
Barça, a rischio l'iscrizione dei nuovi acquisti
21:04
Spagna femminile, cambia il Ct: Sonia Bermúdez è la nuova allenatrice
20:06
Villareal-Barcellona si gioca a Miami, ok da Federazione
19:15
Udine pronta per Supercoppa europea, domani inaugurazione Fan Festival