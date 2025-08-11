Coppa Italia, Bentegodi inagibile: Hellas-Audace a Cerignola

Cambio di programma per i 32esimi di Coppa Italia. La sfida tra Hellas e Audace Cerignola si sarebbe dovuta disputare al Bentegodi ma lo stadio di casa del Verona è attualmente inagibile a causa di una serie di lavori di ristrutturazione. Per la prima volta nella sua storia dunque l’Audace Cerignola non solo affronterà una club di Serie A in una gara ufficiale, ma lo farà sul proprio terreno. La partita, in programma lunedì 18 agosto, verrà quindi giocata al Domenico Monterisi di Cerignola.