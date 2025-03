Runjaic: "Udinese meglio nel secondo tempo, Sommer ha avuto grande giornata"

"L'Inter è una delle squadre più forti d'Europa e nel primo tempo abbiamo preso due gol in contropiede, abbiamo certo fatto meglio nel secondo tempo con Sommer che ha avuto una buona giornata". Così l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro l'Inter in campionato. "Solet è un ottimo ragazzo e un grande giocatore, penso che possa ancora migliorare, ha margini di crescita e potrebbe giocare anche in una squadra come l'Inter", ha aggiunto. "Non è mancato solo il coraggio nel primo tempo, ma anche la qualità per le troppe palle perse e le distrazioni. Bisogna fare meglio di così", ha concluso.