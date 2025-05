Udinese-Fiorentina, Runjaic sul pericolo Kean: "È formidabile"

Tempo di bilanci in casa Udinese, Kosta Runjaic ha dato questo giudizio: "Quest'anno non siamo mai stati in zona retrocessione. Siamo stati primi, poi quarti, poi a lungo decimi e undicesimi. Ma mai in una posizione che ci mettesse a rischio. Dopo quanto accaduto lo scorso anno, credo che non fosse scontato. Mi fa piacere sentire che la società è soddisfatta del mio operato. Ho ancora un anno di contratto, ma non abbiamo mai parlato apertamente di conferma. Siamo sempre in contatto: quando i tempi saranno maturi e la stagione sarà in archivio valuteremo tutti i dettagli. Ora è ancora presto: sono concentrato unicamente sul match con la Fiorentina". Il tecnico ha presentato così la sfida casalinga con i viola: "Vogliamo chiudere bene la stagione, battendo la Fiorentina per dare una gioia ai nostri tifosi. Poi analizzeremo come è andata questa annata che, secondo me, è stata positiva". Il tedesco ha esaltato alcuni top player della squadra di Palladino: "La Fiorentina ha un attaccante formidabile, come Kean, ma anche i laterali Gosens e Dodò sono molto temibili. Verranno qui per mantenere accese la fiammella della speranza di entrare in Europa".