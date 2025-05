Carlos Augusto ha commentato così il finale di campionato della sua Inter: "È stata una stagione lunga, non abbiamo approfittato delle opportunità che avevamo - le parole del brasiliano a Dazn dopo l'inutile vittoria sul Como -. Ora c'è una settimana per preparare una finale, il sogno di tutti è vincerla. Abbiamo fatto una grande Champions League, non possiamo dimenticarlo per qualcosa che è mancato in campionato. Ora concentriamoci sull'Europa, sarà una bella settimana per noi".