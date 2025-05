Inter, De Vrij: "Ha meritato chi ha vinto. Ora vogliamo fare una grande finale di Champions"

Stefan De Vrij ha commentato così la sconfitta della sua Inter nel duello scudetto contro il Napoli: "Abbiamo fatto il nostro, sapevamo di dipendere dagli altri - le parole del difensore a Dazn dopo la vittoria sul Como -. Più di questo oggi non potevamo fare. Ora dobbiamo lasciarci tutto alle spalle e prepararci al massimo per la finale. Meritavamo noi? Sicuramente potevamo fare di più, ma merita chi ha vinto. Il dialogo con i tifosi a fine gara? Abbiamo tantissima voglia di fare una grandissima finale settimana prossima. Abbiamo fatto benissimo in Champions, faremo di tutto per finirla al meglio".