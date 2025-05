L'Inter vince a Como, ma da Napoli non arrivano buone notizie per i nerazzurri: Lukaku e McTominay firmano la vittoria sul Cagliari che vale il tricolore. Pochi minuti dopo il fischio finale del Maradona, l'Inter ha reso omaggio ai campioni d'Italia con un post sul proprio account X: "Complimenti al Napoli per la conquista dello scudetto".