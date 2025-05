Serie C: Picerno, depositata la documentazione per l'iscrizione

L'Az Picerno "ha depositato la documentazione relativa all'iscrizione al campionato di serie C Now 2025/2026, con relativa fideiussione". In una nota diffuso dall'ufficio stampa della società rossoblù, è sottolineato che "come di consueto in questi anni, l'Az Picerno è tra le prime società del panorama professionistico ad ottemperare molto prima dei termini (6 giugno) all'iscrizione al campionato, mostrando così una programmazione puntigliosa ed efficiente, proiettata sin da subito alla prossima stagione agonistica". Inoltre, l'ufficio stampa ha reso noto che "la data dell'inizio del ritiro precampionato è fissata al 17 luglio e si svolgerà interamente a Picerno". La squadra rossoblù sarà allenata da Claudio De Luca, che nell'ultima stagione è stato il vice di Francesco Tomei.