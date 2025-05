Runjaic: "Errori arbitrali hanno condizionato la gara"

"A questi livelli non si possono fare errori arbitrali del genere. Gli episodi di stasera hanno cambiato e condizionato la partita". Ne è convinto Kosta Runjaic, che, in conferenza stampa, ha commentato la sconfitta interna della sua Udinese con la Fiorentina. "La stagione è stata comunque positiva - ha aggiunto - siamo la squadra che più si è migliorata rispetto allo scorso anno, dopo il Napoli. Non siamo mai stati in zona rossa e questo penso sia stato fondamentale dopo i travagli dello scorso anno. Per il futuro, vorrei proseguire qui. Adesso incontrerò la proprietà per favorire un progetto che aiuti il cammino di crescita intrapreso".