Rooney, notte in albergo con tre modelle: le foto finiscono sui social

Scandalo social per Wayne Rooney. L'ex attaccante dello United ha trascorso la notte con tre modelle in un albergo e le foto della festa sono finite poi online mandando su tutte le furie il diretto interessato. Dopo la diffusione delle immagini, Rooney ha infatti raccontato alla polizia di essere stato vittima di un "ricatto". Un raggiro hot a quanto pare. Nelle foto si vedono infatti le tre ragazze posare in intimo accanto all'ex stella inglese mentre dorme.

Mirror