Fifa: membro Consiglio Kohzo Tashima si candida a presidente

Il membro del Consiglio Fifa Kohzo Tashima intende candidarsi alla presidenza della federazione calcistica mondiale sfidando l'attuale presidente Gianni Infantino. Lo hanno riferito i media giapponesi, al termine di una riunione della federazione calcistica nazionale. Tashima è il primo sfidante credibile di Infantino a emergere da quando, lo scorso luglio, il presidente della Fifa aveva suscitato forti polemiche nel mondo del calcio internazionale con un piano per cedere a investitori privati quote dei futuri ricavi dei Mondiali. Il quotidiano giapponese Asahi ha riferito che Tashima ha annunciato la propria intenzione di candidarsi alle elezioni del prossimo marzo e che i membri del consiglio direttivo della federazione calcistica giapponese (Jfa) hanno approvato all'unanimità il proprio sostegno alla sua candidatura. Anche il quotidiano sportivo Nikkan Sports ha riportato la notizia. La Jfa non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento dell'agenzia di stampa Associated Press. Tashima, 68 anni, è un ex calciatore della nazionale giapponese ed ex presidente della federazione calcistica del Paese. Fa parte dell'organo direttivo della Fifa dal 2015, quando alla presidenza c'era Sepp Blatter. Tashima ha reputazione di dirigente rispettato, diplomatico e poco incline a esporsi nel mondo spesso opaco della politica calcistica. Per candidarsi è necessario ottenere il sostegno ufficiale di almeno cinque delle 211 federazioni affiliate alla Fifa, che saranno chiamate a votare il 18 marzo a Rabat, in Marocco. I candidati dovranno inoltre superare una verifica dei requisiti di eleggibilità da parte di una commissione di tre membri nominata dalla Fifa. La Uefa, l'organo di governo del calcio europeo, sta guidando gli sforzi per individuare un candidato in grado di sfidare Infantino, in vista della scadenza del 18 novembre per la presentazione delle candidature.