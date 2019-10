Ronaldo scavalca Van Dijk e prenota il sesto Pallone d'oro  

IL SORPASSO

Cristiano Ronaldo si prepara alla conquista del suo sesto Pallone d’oro. Dalla Francia arrivano sempre più insistenti le voci che vedono l’asso portoghese della Juve in vantaggio su Van Dijk e Messi per il premio, che verrà assegnato il 2 dicembre a Parigi. Oltre a contatti frequenti nelle ultime settimane tra CR7 e il Comitato del Pallone d’oro numero 64, l’attaccante bianconero avrebbe ricevuto una delegazione di France Football per un’intervista di prossima uscita (la copertina è già trapelata) e a Torino ci sarebbe stata anche una cena con la delegazione stessa, alla presenza del ds della Juve Fabio Paratici.

CR7 avrebbe scavalcato il difensore del Liverpool, dato ancora per favorito dalle agenzie di scommesse, anche grazie al traguardo superato dei 700 gol in carriera. Traguardo che si aggiunge ai tre titoli conquistati: scudetto e Supercoppa nel suo primo anno di Juve (suoi i gol bianconeri negli scontri a eliminazione diretta in Champions League contro Atletico e Ajax) e la Nations League con il Portogallo proprio sull’Olanda di Van Dijk.

Perche succederebbe al croato del Real Madridescluso dai 30 finalisti di quest'anno,sarebbe il sesto Pallone d’oro dopo quelli conquistati nel 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Un riconoscimento che gli consentirebbe di scavalcare l'eterno rivale Leo Messi (5).