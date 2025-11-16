Calzona: "L'Italia andrà al Mondiale. Regolamento? In Europa è dura"

Francesco Calzona, allenatore della Slovacchia, ha commentato così il momento dell'Italia, che sarà costretta a disputare i playoff per giocarsi l'accesso al Mondiale: "Gli azzurri hanno vinto sei partite di fila e dovranno giocare gli spareggi, penso sia paradossale. In Europa non ci sono vittorie scontate, ogni avversario ha le sue insidie. Credo che l'Italia ce la farà, quando è alle strette riesce a dare il meglio. Spero di non affrontarla al playoff, cerchiamo di andare insieme al Mondiale".