Ronaldo, il Pescara 'risolve' il caso: "Ecco perché è andato dritto negli spogliatoi..."

"Tutti si chiedono perché Ronaldo è andato dritto negli spogliatoi...". A risolvere il 'caso' con protagonista l'attaccante della Juve, che ha preso malissimo la sostituzione decisa da Sarri con Dybala al 10' della ripresa della gara contro il Milan e non si è fermato in panchina con gli altri compagni, ci ha pensato... il Pescara. Attraverso il profilo Twitter ufficiale, il club abruzzese ha svelato il mistero in modo ironico: "Aveva indossato la maglietta sbagliata".