FUTURI SPOSI

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: annuncio e anello su Instagram

Il fuoriclasse portoghese vola a nozze con la compagna con cui ha un relazione dal 2016. Insieme hanno avuto quattro figli 

11 Ago 2025 - 20:01
© instagram

© instagram

Cristiano Ronaldo si sposa. Ad annunciarlo la futura moglie Georgina Rodriguez in un post su Instagram. "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite", ha scritto la compagna di CR7 pubblicando una foto della mano con l'anello di fidanzamento.

Visualizza il post su Instagram
 

La modella argentina ha iniziato una relazione con il calciatore portoghese nel 2016, dopo averlo incontrato in un negozio a Madrid, dove lavorava come commessa. Nel giugno 2017 Ronaldo ha avuto una coppia di gemelli, Eva e Mateo, tramite maternità surrogata. Nel novembre 2017 la stessa Rodriguez ha dato alla luce la loro figlia, Alana Martina, mentre il 18 aprile 2022 partorito due gemelli: il maschio, Angel, è morto durante il parto, mentre la femmina, Bella Esmeralda, è sopravvissuta. 

