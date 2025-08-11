Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: annuncio e anello su Instagram

La modella argentina ha iniziato una relazione con il calciatore portoghese nel 2016, dopo averlo incontrato in un negozio a Madrid, dove lavorava come commessa. Nel giugno 2017 Ronaldo ha avuto una coppia di gemelli, Eva e Mateo, tramite maternità surrogata. Nel novembre 2017 la stessa Rodriguez ha dato alla luce la loro figlia, Alana Martina, mentre il 18 aprile 2022 partorito due gemelli: il maschio, Angel, è morto durante il parto, mentre la femmina, Bella Esmeralda, è sopravvissuta.