Argentina, finisce male la prima senza Messi: vince l'Uruguay

Il cammino dell'Argentina riparte da una sconfitta dopo l'addio della sua stella più lucente, Lionel Messi. La squadra del ct Lionel Scaloni, fresco di rinnovo fino al 2030, cade infatti in amichevole tra le mura amiche della Bombonera, cedendo all'Uruguay 2-1. La nazionale di Montevideo, allenata da Diego Furlan, segna su due calci d'angolo: prima con un autogol del romanista Balerdi su un rimpallo sfortunato al 3' st, poi con Araujo 5 minuti dopo. Non basta per rimontare la rete di Julian Alvarez al 28' st.